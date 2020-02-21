Назначены два новых зампредседателя Свердловского областного суда (ФОТО)

Президент Владимир Путин назначил на 6-летний срок полномочий двух заместителей председателя Свердловского областного суда – Анну Васильеву и Евгения Шумкова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, Анна Васильева начала работу в облсуде в 2001 году в должности консультанта, помощника судьи. С 2005 по 2010 год была судьей Кировского райсуда Екатеринбурга, потом вернулась в областной – уже в качестве судьи. Ранее возглавляла судебную коллегию по гражданским делам.

Евгений Шумков окончил Уральский юридический институт МВД России. До 2002 года работал в ОВД города Заречного оперуполномоченным, следователем, старшим следователем. С января 2002 года по декабрь 2008 года – мировой судья судебного участка № 1 г. Заречного. С декабря 2008 года по декабрь 2012 года – судья Заречного районного суда. С 2012 года – судья Свердловского областного суда. Руководил судебной коллегией по административным делам.

Кроме того, президент назначил еще шесть судей в городах Свердловской области: судьей Березовского городского суда – Марию Плотникову; судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга – Никиту Шатуленко; судьей Серовского районного суда – Ирину Талашманову; судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила – Анастасию Кузнецову; судьей Талицкого районного суда – Светлану Жерновникову; судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга – Анну Шириновскую.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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