В первый день весны в парке Маяковского сожгут чучело зимы

В Екатеринбурге началась подготовка к Масленице, которую будут праздновать в следующее воскресенье, 1 марта. По традиции, проводы зимы и массовые гуляния пройдут в ЦПКиО имени Маяковского.

В этот день будет увеличено число трамваев, следующих до парка. Безопасность людей во время праздника должны обеспечить дежурные бригады сокрой помощи, сотрудники полиции и МЧС. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили в пресс-службе мэрии.

Празднование Масленицы пройдет и в других районах города. Так, 27 февраля запланирована развлекательная программа на площадке около КРК «Уралец». В субботу, 29 февраля, праздник отметят поселки Садовый и Северка, центр культуры «Экран» на Химмаше и центр культуры «Орджоникидзевский» на Уралмаше. В воскресенье, 1 марта, масленичные гуляния также пройдут в поселках Исток, Горный Щит, Совхозный, на площадках ЦК «Урал» в Пионерском микрорайоне, в центре «Дружба» в Юго-Западном районе, у ДК «Елизаветинский», рядом с ДЮСШ «Виктория» на ЖБИ, около ЦК «Верх-Исетский» и в парке «Эльмашевский».

Напомним, праздник Масленица сочетает в себе языческие и христианские традиции. Всю следующую неделю главным угощением стола будут блины. Народные гуляния сопровождаются соревнованиями на силу и ловкость, хороводами, конкурсами с призами и штурмом снежной крепости. Главным обрядом в этот день становится сжигание соломенного чучела как символа уходящей зимы. Православные христиане в масленичную неделю готовятся к Великому посту, предшествующему Пасхе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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