На Урале орудуют кастраторы – с начала года оскопили уже двоих (ФОТО)

В Свердловской области орудуют кастраторы, которые с начала года оскопили уже двоих. Обе жертвы – из Первоуральского городского округа. Первая – хаски, вторая – маламут. Хозяева обоих псов, которые пострадали от рук зоозащитников, рассказали «Новому Дню», что произошло с их питомцами. Одна из собак может погибнуть из-за действий ветеринаров.

Житель города Ревды Максим Пузаткин, владелец маламута по кличке Роллс-Ройс, сообщил, что его пес потерялся в субботу, 1 февраля. «Собака сорвалась с поводка, ее поймали зоозащитники, из Первоуральского общества защиты животных. У него был ошейник, клеймо стоит, все соответствует щенячьей карте. Буквально на следующий день нам позвонили и спросили: «Это вы собаку потеряли? Вот похожая у нас находится». Мы приехали и забрали. И только дома обнаружили, что он кастрированный. Все очень быстро произошло, ни карантина не было, ничего. Поймали – и кастрировали тут же», – рассказал «Новому Дню» владелец маламута.

Никаких объяснений в Первоуральском обществе защиты животных о том, почему пса так экстренно кастрировали, хозяевам собаки так и не дали. Между тем, у Роллс-Ройса начались проблемы со здоровьем. «У него там загноилось все, в Первоуральске в ветклинике его почистили, ставили дренаж, прокололи курс антибиотиков, но улучшения нет. Скорее всего, нитка, которой перевязано, которая внутри, отторгается организмом – и все загноилось, опухло. Сегодня собаку увезли на операцию в Екатеринбург», – добавил Пузаткин.

Хозяин маламута обратился в полицию. Роллс-Ройс – не просто домашний любимец, планировалось, что он будет участвовать в выставках, а потом и в вязках. Это источник дохода, которого владельцы дорогого животного оказались лишены. Владельцы Роллс-Ройса провели независимую экспертизу, которая пришла к выводу, что общий ущерб от действий зоозащитников может превысить 880 тысяч рублей. Не говоря уже о том, что пес может не выжить после манипуляций в приюте. «Участковый собрал с нас документы, насколько я знаю, он собирался в прокуратуру обращаться. Люди из приюта на контакт не шли и не идут. Я знаю, что в полицию их вызывали, но они уверяют, что собака была уже кастрированная. Это бред. Мы собаку даже не собирались кастрировать, мыслей таких не было, он еще щенок годовалый, по сути, ребенок», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Еще одно заявление в полицию на действия зоозащитников из Первоуральска подала местная жительница Ксения Филиппова. Ее собаку тоже оскопили без ее ведома. Трехлетний хаски Амир пропал 31 декабря, в канун Нового года, а к хозяевам вернулся уже 2 января. «Муж выходил за дровами, и Амир выскочил, бывали случаи, что он убегал, это особенность породы – это хаски. Но он раньше всегда возвращался. А тут канун Нового года, в семь утра сбежал, и нет его. Мы искали до полуночи, а первого января на работу обоим. Я позвонила в приют около 10 утра – до этого трубку никто не брал, спросила, не приходила ли наша собака, они сказали, что нет. Муж после работы объездил весь город, собаки нигде не было. Второго января я случайно на сайте приюта увидела ссылку, что 31 декабря найдена хаски – и фотография моей собаки. Я позвонила мужу, сказала, что нашла собаку, надо ехать, но как только мы собрались ехать, обнаружили Амира на крыльце», – рассказала Ксения.

По словам девушки, вместе с мужем они все же поехали в приют, чтобы узнать, почему там скрывали, что животное было у них, но пояснений не получили. Чуть позже дома обнаружили, что Амира кастрировали. «Мама в полушутку сказала: «Его поди кастрировали еще». Начали проверять – действительно, шов на мошонке, а в ухе появилось клеймо приюта. Я туда позвонила, начала спрашивать, они отказались разговаривать со мной», – добавила собеседница «Нового Дня».

Хозяйка хаски полагает, что породистой собаке был причинен существенный вред. «Решение о проведении такой операции принимает хозяин и врач-ветеринар, если есть показания. И клеймо зарегистрировано на приют, если вдруг она убежит опять, это такая собака, такая порода, они его просто не отдадут мне уже. Я требовала, чтобы переписали клеймо, они отказались это сделать, поэтому хочу их привлечь к ответственности, потому что они умышленно укрывали у себя собаку, зная, что он потерялся, что он мой», – рассказала Филиппова, уточнив, что заявление передала вчера в ОВД по Первоуральску.

«Новому Дню» не удалось узнать у самих зоозащитников, для чего они так спешно кастрируют найденных породистых собак и почему в первую очередь не разыскивают хозяев, хотя те сами предпринимают все возможное, чтобы найти питомцев, – глава Первоуральского общества защиты животных Юлия Воронина не отвечает по сотовому телефону. Ранее она поясняла местному телеканалу «Интерра», что приют переполнен, поэтому для породистых собак волонтеры сразу ищут передержку. «Собаку согласились взять при условии, что она будет кастрирована, что мы сразу и сделали, но собака сбежала во время погрузки. Сообщения о собаках, которые бродят без присмотра, поступают ежечасно – завел собаку, ты за нее головой отвечаешь, ты ее должен выгуливать строго на поводке, заботиться о том, чтобы она не приносила нежелательное потомство, и не пугала народ», – прокомментировала она.

Владельцы насильно кастрированных животных беспокоятся, что их заявления в полицию могут остаться без движения и просят помощи у общественности, чтобы привлечь внимание к проблеме. «В 498-м законе об ответственном отношении с животными, которым прикрываются сейчас наши зоозащитники, прописан порядок кастрации и карантина животных, также прописано, что отловы должны быть зафиксированы на видео, также указано, что при обнаружении животного зоозащитники должны проверить клеймо, чип, и т.д., то есть кастрировать после карантина можно животное, от которого отказался хозяин, по ГК РФ животные – имущество, порядок признания бесхозным тоже нарушен», – указывают они.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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