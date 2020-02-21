Свердловские гаишники объявили охоту на любителей езды по встречке

В Свердловской области сегодня началась операция «Безопасная дорога» – сотрудники ГИБДД патрулируют федеральные и региональные дороги на особо аварийных участках.

Инспекторы ловят водителей, выезжающих на встречную полосу. В том числе они будут вести скрытный контроль за дорожным движением, то есть на служебных автомобилях без специальной окраски, сообщили в пресс-службе ведомства. Акция продлится по 24 февраля. Во время прошлой подобной операции за четыре дня сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали почти 800 нарушений ПДД.

В ведомстве напомнили, что с начала года из-за выезда на полосу встречного движения случилось 354 ДТП, в которых погибло 104 человека. Накануне по этой причине произошла смертельная авария на трассе Екатеринбург – Курган. Автомобиль «Лада», выезжая с кольцевой развязки, столкнулся на встречной полосе с «Тойотой» и загорелся. Водитель скончался на месте, пассажир – 59-летний мужчина – был госпитализирован.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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