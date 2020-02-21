УГМК начнет разработку крупнейшего в России полиметаллического месторождения

УГМК, Сбербанк и ВЭБ.РФ подписали трехстороннее соглашение по финансированию проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения в Алтайском крае, сообщили агентству в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. По информации подписантов, общая стоимость проекта около 38 млрд руб, из которых около 24 млрд рублей предполагается профинансировать за счет кредитных средств участников синдиката.

«Подписание данного документа является знаковым событием для нашей компании. Корбалихинское месторождение является одним из самых богатых в России по содержанию цинка. Балансовые запасы оцениваются в 2,3 млн тонн цинка. Реализация такого масштабного проекта позволит сохранить и укрепить лидерские позиции УГМК в сфере цветной металлургии», – сказал генеральный директор ОАО УГМК Андрей Козицын.

Отметим, Корбалихинский рудник находится в Змеиногорском районе Алтайского края. Это крупнейшее месторождение полиметаллических руд в России, разработка будет вестись подземным способом. Запасы месторождения оцениваются в 24 млн тонн руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, золота и серебра.

Екатеринбург, Елена Сычева

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