В Первоуральске пропал 12-летний мальчик

В Первоуральске ищут ученика местной школы, 12-летнего Алексея Сбродова. Вчера, 21 февраля, мальчик с рюкзаком вышел из дома и до сих пор не вернулся. Весь вечер и ночь родители и сотрудники школы искали ребенка в лесу в районе Шайтанки. Утром к работе приступил поисковый отряд ABRIS.

Приметы мальчика: рост 160 см., худощавого телосложения, темно-русые волосы, светло-карие глаза. Школьник был одет в темно-синюю болоньевую куртку с зелеными отворотами на воротнике, черные штаны, серые перчатки и синюю шапку с серым камуфляжным рисунком. С собой у него был черный рюкзак с наклейками. Всех, кто видел Алексея, просят связаться с поисковиками или сообщить в полицию по телефону 02.

Фото: паблик Инцидент Первоуральск

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.20

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