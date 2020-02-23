Россияне набрали микрокредитов на 23 февраля

Прибегнуть к микрокредитам, чтобы подарить подарки на 23 февраля, пришлось жителям России. Как сообщает РИА «Новости», средняя сумма, которую люди брали в долг, составила 10-12 тысяч рублей. Больше всего суд брали в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

При этом, как говорится в исследовании, более 70 процентов заемщиков не собирались тратить все занятое на подарки, а только 30-50 процентов от суммы.

По данным компании, супругу или молодому человеку планируют сделать подарок 80% опрошенных россиянок, сыну – 8%, отцу – 5%, внуку – 5%, любовнику – 2%.

Среди подарков лидируют стройматериалы, техника, спортивные товары, алкогольная продукция и парфюмерия. Некоторые тратят деньги на турпутёвки и билеты на спортивные мероприятия.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.20

Высокинский объявил о массовых увольнениях после поездки по городу. / Арест гендиректора «Титановой долины» и суды по госпитализации из-за коронавируса – итоги недели от РИА «Новый День». / Высокинский потребовал от главы Октябрьского района написать заявление об увольнении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»