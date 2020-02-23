В Первоуральске нашли сбежавшего из дома 12-летнего школьника

В Первоуральске нашли 12-летнего мальчика, который пропал вечером 21 февраля. Школьник ушел из дома с рюкзаком и не вернулся. Ребенка нашли на трассе, когда он пытался автостопом добраться до Челябинска. С мальчиком все в порядке, сообщил паблик [PVK] Первоуральск.

Как выяснилось, 12-летний Алексей воспитывается в приемной семье. С его слов, дома ему запретили пользоваться интернетом и отобрали телефон, поэтому он сбежал. В Челябинск он направлялся, потому что там якобы находятся его родственники. Семья школьника не состоит на учете. По некоторым данным, подросток делился с ровесниками планами о побеге из дома. Сейчас эту информацию проверяет полиция.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.02.20

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