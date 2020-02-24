У Екатеринбурга появилось новое направление для позиционирования

В Екатеринбурге в этот уикенд пошел турнир по смешанным единоборствам в Академии единоборств РМК совместно с промоутерской организацией PFL из США – по сути, это вторая лига после UFC. В рамках екатеринбургского турнира RCC: Road To The PFL состоялось гран-при, победитель которого подписал контракт с американцами на бои с главным призом в один миллион долларов. Сам турнир покажут на канале ESPN.

Событие стало знаковым для индустрии единоборств в России. Это уже второй проект РМК c международными партнерами. В декабре в Екатеринбурге прошел боксерский турнир, организованный совместно с Роем Джонсом-младшим. Трансляция была продана UFC TV, аудитория которого оценивается в 160 млн человек. Подобные мероприятия – реальный шанс для российских спортсменов, чтобы попасть в большой спорт, а для Екатеринбурга – новая возможность для позиционирования в мировой повестке.

Отметим, что в рамках субботнего турнира одним из претендентов на контракт в PFL был уралец Тимур Нагибин. Для победы в отборе ему необходимо было выиграть два поединка – первый прошел в андеркарде шоу, и Нагибин без проблем победил казаха Муратбека Касымбая, но во втором бою против белоруса Михаила Одинцова сначала Нагибин попал сопернику в пах, затем тот сам грубо нарушил правила и в борьбе жестко пробил коленом в позвоночник. Нагибину потребовалось много времени, чтобы восстановиться – на какой-то момент показалось, что он не чувствует ног, но через некоторое время он все-таки продолжил встречу. Уралец уже не так активно шел вперед, а большая часть встречи прошла за преимуществом бойца из Белоруссии. Судьи после непродолжительного совещания единогласным решением отдали победу именно ему.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.20

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