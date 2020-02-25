На Урале в больницу попали шесть юных хоккеистов

В Карпинске в больницу попали шесть хоккеистов молодежной команды, приехавшей на соревнования. Дети питались в местной столовой и один раз поели в кафе. Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, команда хоккеистов приехала в Карпинск из Нижнего Тагила 22 февраля. Все 13 детей проживали в гостинице «Урал» и организованно питались в столовой одного из местных предприятий. Но 23 февраля команда ходила в кафе на улице Мира. И 24 февраля шестеро детей 10-11 лет попали в больницу с признаками кишечной инфекции.

«Совместно с Роспотребнадзором прокуратура будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблоков требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи», – сообщили в прокуратуре.

Специалисты уже отобрали пробы продуктов питания как в столовой, где ели дети, так и в кафе. По результатам проверки будут приняты меры.

Что касается детей, то состояние у них удовлетворительное. Одного из хоккеистов уже забрали домой родители.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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