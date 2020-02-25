Из горящей 9-этажки эвакуировали 50 человек. Есть пострадавший

Сегодня в 10:38 в Екатеринбурге начался пожар в девятиэтажном жилом доме по адресу: пер. Парковый, 41/4.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, горела квартира на пятом этаже, площадь пожара составила 30 кв. м. Из горящего подъезда по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них 10 детей. Кроме того, из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину без сознания и передали медикам, которые оказывают ему помощь.

В течение 30 минут пожарные справились с огнем, сейчас ведется проливка. На месте работают 8 единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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