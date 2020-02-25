На Урале погиб подросток, которого через BlaBlaCar подвозил начинающий водитель (ФОТО)

На трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти разбился ВАЗ-2114. Водитель не справился с управлением, возвращаясь со встречки на свою полосу. Известно, что права он получил недавно, а в Екатеринбург ехал, набрав попутчиков через интернет-сервис.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне, около шести часов вечера. По словам свидетелей, легковушка обгоняла поток по встречке, водители просигналили, что на встречной полосе есть транспорт, уступили место, чтобы он вернулся в свой ряд и избежал ДТП. Но молодой человек, который всего пять месяцев назад получил права, не справился с управлением при перестроении – сначала он врезался в металлическое ограждение, потом его выбросило на встречную полосу, где ехал грузовик ДАФ.

В ВАЗе кроме 24-летнего водителя были три пассажира – студенты, которых водитель нашел через сервис поиска попутчиков. От полученных травм на месте аварии погиб 16-летний парень, он сидел сзади водителя. Девушка 1999 года рождения, находившаяся на заднем сиденье справа, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, ушибы. Девушка 1998 года рождения, которая ехала впереди, получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась. У водителя легковушки – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы. Водитель грузовика не пострадал.

«Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует жителям региона отказаться от услуг различных сервисов по поиску попутчиков и совместных поездок. В этом случае пассажир не владеет информацией ни об опыте и стаже вождения, ни об имеющихся правонарушениях у водителя. Кроме этого, неизвестно в каком состоянии водитель находится за рулем. В погоне за прибылью такие водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь пассажиров, которые едут с ними в автомобиле», – добавили в УГИБДД.

Екатеринбург, Елена Иванова

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