За год с банковских карт уральцев мошенники увели 90 млн рублей

В 2019 году с банковских карт жителей Уральского федерального округа без согласия владельцев было совершено более 4 тысяч переводов на общую сумму 90 млн рублей. По этому показателю округ находится на третьем месте в стране (без учета Московского региона).

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском управлении Центробанка, больше всего несанкционированных переводов было совершено в Свердловской области: почти 2 тысячи операций на сумму более 70 млн рублей. На втором месте – Тюменская область (1,6 тыс. операций на сумму 13,7 млн рублей), на третьем – Челябинская область (0,5 тыс. переводов на 5,6 млн рублей).

В целом по стране объем операций, совершенных без согласия клиента с использованием его карты, составил 5,7 млрд рублей. Количество таких операций – 571 тысяча единиц. В целом по России средняя сумма одной киберкражи со счетов физиче­ских лиц составила 10 тыс. рублей. При этом 69% всех операций было совершено методами так называемой социальной инженерии, то есть у клиентов обманом выманивали секретные данные – номер карты, пароль из СМС, СVV-код и т.д.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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