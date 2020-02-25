«Это не интеллектуальная постановка», – в «Урал Опере» рассказали про новую «Травиату» в стиле бурлеск (ФОТО)

Новая версия «Травиаты» в «Урал Опере» выйдет лишь в новом сезоне, в сентябре 2020 года, но может стать хитом, который привлечет даже далеких от оперы зрителей. Постановочная группа решила делать спектакль в стиле бурлеска и кабаре, где публике остается только расслабиться и смотреть. «Вам не придется штудировать учебники и классику перед походом в театр. Это не интеллектуальная постановка, а эмоциональное путешествие», – говорит о будущем спектакле режиссер Тадеуш Штрассбергер.

Новая «Травиата» откроет в «Урал Опера Балете» следующий театральный сезон – премьера назначена на 17 сентября 2020 года. И хотя этот спектакль идет на сцене театра с самого его основания (всего с 1912 года на сцене вышло 11 постановок), новая версия может привлечь к оперному искусству не только искушенных зрителей. Екатеринбургу обещают оперу в стиле бурлеск. Но при этом сохранится весь драматизм истории об умирающей куртизанке Виолетте. Об этом рассказали сегодня члены постановочной группы на презентации оперы для СМИ.

«В этот раз можно не штудировать учебники перед походом в театр, можно купить билет и прийти расслабленным. И следовать за тем, что вы увидите на сцене. Это не интеллектуальная постановка. Это, скорее, эмоциональное путешествие, во время которого рушится блестящий мир и случается драма. Конечно, у театра есть образовательная функция. Но в этот раз мы будем учиться, прежде всего, эмпатии – испытывать эмоции вместе с другими, проживать чувства другого человека, – рассказал сегодня на презентации оперы «Травиата» режиссер Тадеуш Штрассбергер (знакомый зрителям в Екатеринбурге по «Пассажирке», «Сатьяграхе» и «Греческим пассионам»). – Моя задача – показать зрителю мир «Травиаты» таким, каким его видит Виолетта. Ее мир очень суровый. Ее окружают мужчины, которым нужна ее близость. Конечно, она так зарабатывает на жизнь, но все это требует от нее невыносимых моральных и физических затрат. При этом Виолетта создает для зрителя иной мир – она позволяет нам видеть блестящий мир без проблем, мир сияющий и соблазнительный. Трагедия всей оперы в том, что этот мир распадается и ничего с этим не поделать».

Визуально в новой «Травиате» тоже столкнутся два мира. Мир 1960-х годов, в котором якобы происходит действие. И мир XVIII столетия, который разыгрывает Виолетта в своем представлении. Все это найдет отражение как в оформлении сцены, так и в костюмах – в них будет много от бурлеска и кабаре. Кстати, костюмы для «Травиаты» в Екатеринбурге будет разрабатывать художница бродвейских мюзиклов Кая Войс.

«Мы соберем новый мир театральности, в котором сами по себе люди могут раскрыться по-новому в своей красоте. Это будет мир бурлеска, кабаре, в котором и сам зритель меняется. Зритель не приходит просто так посидеть в кресле. Он берет выпить, расслабляется, чувствует себя свободным. Мы хотели создать именно такой мир, в котором и артисты, и зрители свободно себя чувствуют», – рассказала на презентации художник по костюмам Кая Войс.

Музыкально же «Травиату» вернут к истокам. Главный дирижер «Урал Опера Балета» Константин Чудовский (кстати, это его лишь вторая работа в Екатеринбурге) пообещал, что зрители услышат Верди «без купюр».

«Верди был хороший шоумен и разбирался в этом бизнесе, старался эпатировать публику и делал музыку именно под это. И мы попытаемся найти смысл, который вкладывал в «Травиату» Верди. Мы откроем все купюры – все, что Верди хотел сказать, вы услышите. Часто какие-то сцены вырезают режиссеры или солисты, потому что они непростые. А у нас вы услышите почти полную версию», – отметил дирижер.

Кстати, помогать Константину Чудовскому работать над «Травиатой» приедет коуч из театра «Ла Скала» маэстро Массимилиано Булло.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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