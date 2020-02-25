«Молодая гвардия» принесла гроб к памятнику Ленину (ФОТО)

Антинаркотическую акцию провели сегодня в центре Екатеринбурга члены «Молодой гвардии «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди принесли к памятнику Ленину на площади 1905 года гроб с символическим «трупом», хоккейные клюшки и мусорные ведра. Весь этот реквизит понадобился им для того, чтобы привлечь внимание к проблеме употребления молодежью снюса. «Был организован перформанс с гробом и «трупом» – «похороны» Табакова Снюса Никпэковича», – рассказали в пресс-службе МГЕР. Кроме того, участники могли с помощью клюшек «утилизировать» символические упаковки снюса.

«Сегодня молодежь Екатеринбурга вышла на митинг, чтобы показать свою позицию! Мы не хотим допустить ситуацию 2019 года, когда продажа снюса была на пике. На митинге мы организовали перформансы. Выбрали гроб потому что, на наш взгляд, именно этот объект показывает, какой вред здоровью наносит употребление снюса», – заявил Артем Николаев, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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