В среду на Урале сильно испортится погода

В среду, 26 февраля, в Уральском регионе снова испортится погода. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Есть прогноз и по сильному мокрому снегу.

Штормовое предупреждение о неблагоприятной погоде разослано и жителям Челябинской области – там тоже прогнозируют сильный ветер, мокрый снег и метели. Кроме того, южноуральцам завтра не рекомендуется покидать пределы своих населенных пунктов. В случае, если поездка неизбежна, необходимо сообщить о ней родным и близким.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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