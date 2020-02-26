Среди ночи из горящего коррекционного интерната спасли 29 детей

Сегодня в 02:44 в селе Бутка Талицкого района загорелось здание Буткинской коррекционной школы-интерната на ул. Михаила Казина, 3.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные и персонал школы смогли оперативно вывести детей из здания. Всего был эвакуирован 31 человек, в том числе 29 детей. Пострадавших нет. Дети временно размещены в местном культурно-досуговом центре, планируется школьным автобусом развезти их по домам. Работа школы-интерната временно приостановлена.

Огнем повреждены кровля и чердачное перекрытие двухэтажного здания, площадь пожара составила 30 кв. м. На месте работают 4 единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек. Спустя 30 минут пожарные справились с огнем, сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Добавим, на сайте администрации Талицкого района сообщается, что в муниципалитете на неопределенное время вводится особый противопожарный режим. Людям рекомендовано особенно тщательно следить за своими электрическими приборами, газовыми баллонами и плитами, печами.

Талицкий район, Елена Владимирова

Талицкий район. Другие новости 26.02.20

26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В среду на Урале сильно испортится погода. / «Молодая гвардия» принесла гроб к памятнику Ленину (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»