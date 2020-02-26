«Автомобилист» начнет первый раунд плей-офф КХЛ дома

Екатеринбургский «Автомобилист» во вторник, 25 февраля, обыграл в Балашихе омский «Авангард» со счетом 4:2. В составе уральцев отметились Питер Холланд, Дэн Секстон и дважды – Алексей Василевский. Ворота екатеринбуржцев защищал 19-летний вратарь Владимир Галкин. Он отразил 35 из 37 бросков и был признан лучшим игроком матча.

Победа над «Авангардом» позволила «Автомобилисту» укрепиться на четвертом месте Восточной конференции и получить право начать серию плей-офф КХЛ с домашних матчей. Напомним, первым соперником екатеринбургского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина станет команда «Сибирь», которая располагается на пятом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Первые две игры плей-офф состоятся в Екатеринбурге 2 и 4 марта, далее в Новосибирске 6 и 8 марта. Дополнительные матчи, если понадобится, пройдут 10, 12 и 14 марта. Серия в плей-офф длится до четырех побед.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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