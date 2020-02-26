Директора театра музкомедии на одном из постов заменила активистка ВОС

Заксобрание Свердловской области утвердило нового члена областной Общественной палаты вместо директора Свердловского театра музыкальной комедии Михаила Сафронова, который скончался в прошлом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты единогласно проголосовали за председателя свердловского отделения Всероссийского общества слепых Мавзилю Юдину. Кроме нее на место в ОП претендовали еще несколько человек.

Перед пленарным заседанием рабочая группа по избранию нового члена ОП СО провела рейтинговое голосование. Мавзиля Юдина, которая была выдвинута НКО «Фонд поддержки спорта, спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», получила 7 голосов. Галина Артемьева (выдвинута Благотворительным фондом «Дети России») получила 5 голосов, Александр Усольцев от Общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области «Комитет» – 2 голоса, Дмитрий Путилов от АНО «Православно-просветительский центр «Пересвет» – 2 голоса, Вадим Винер от НП «Информационно-туристический центр Свердловской области» – 1 голос.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

«Автомобилист» начнет первый раунд плей-офф КХЛ дома. / Организаторы Ural Music Night объявили первого хедлайнера. / Туристы отказываются от Италии: туроператоры рассказали об аннуляции туров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»