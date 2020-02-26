За неделю на Урале диагноз «пневмония» поставили 866 пациентам

В Свердловской области на прошлой неделе пневмонией заболели 866 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Речь идет о периоде с 17 по 23 февраля 2020 года. «Показатель заболеваемости находится на уровне прошлой недели и ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 11%», – отметили в санитарном ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе замглавы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на специальном совещании в правительстве региона говорила, что в 53 случаях пневмония у свердловчан протекает тяжело. «15 человек с пневмонией находятся в реанимационных отделениях», – уточняла она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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