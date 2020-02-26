За два месяца с начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан

В екатеринбургском аэропорту Кольцово назвали одно из самых популярных направлений отдыха свердловчан этой зимой.

По сообщению пресс-службы воздушной гавани, с начала года – то есть меньше чем за два месяца – в Дубай из Кольцово слетали уже больше 22 тысяч человек. «В январе и феврале в нашем аэропорту выполнялось до 15 рейсов в неделю в крупнейший город ОАЭ. На популярный маршрут пришли и новые авиаперевозчики – в настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Дубай выполняют пять авиакомпаний», – отметили в пресс-службе Кольцово.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом из России приостановлены перелеты в Китай, в том числе на курорты острова Хайнань.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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