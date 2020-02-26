В Екатеринбурге будут судить мужа, который сварил жену в ванне

В Чкаловском райсуде будет рассмотрено дело 67-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности 77-летней супруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, пожилая женщина в силу возраста и состояния здоровья нуждалась в постоянном уходе. В ноябре 2019 года супруги находились дома, муж посадил жену в ванну, но не убедился, что температура воды является приемлемой. Вода оказалась очень горячей, женщина получила термические ожоги II-III степени. Муж знал о перенесенных супругой инсультах и ее состоянии здоровья, а также о том, что самостоятельно она не может оказать себе помощь. Но ничего не сделал, чтобы ей помочь, а бригаду скорой помощи вызвал лишь спустя несколько дней.

Женщина была доставлена ГКБ № 40, где спустя несколько часов скончалась от полученных ожогов. Уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Корею и Иран. / За два месяца с начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан. / За неделю на Урале диагноз «пневмония» поставили 866 пациентам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»