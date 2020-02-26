На Урале девушку подозревают в убийстве парня из ревности

Жители Режа обсуждают убийство молодого человека Василия Т., который работал преподавателем физкультуры в местном политехникуме. Прощание и похороны прошли вчера.

Обвиняемая в убийстве – его девушка Мария. По неподтвержденным пока данным, поводом стала ревность, и девушка схватилась за нож или ножницы, убив своего возлюбленного. Уже состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения – по словам друзей погибшего, Марию отпустили под подписку о невыезде. Сказалась положительная характеристика – ранее она никогда не привлекалась за правонарушения, а также у нее есть маленький ребенок (но его отец не Василий).

В пресс-службе СК СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что ведется расследование убийства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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