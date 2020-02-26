Свердловчан напугало зарево от взрыва на пермском газопроводе (ВИДЕО)

Жители Качканара и окрестных населенных пунктов минувшей ночью наблюдали зарево от взрывов – небо окрасилось в огненный цвет. Как оказалось, возгорание произошло на 1451-м км магистрального газопровода Ямбург – Елец-2 в Горнозаводском городском округе. Его обслуживает «Газпром трансгаз Чайковский».

Взрыв на газопроводе

«Задвижки на газопроводе перекрыты, происходит догорание остаточного газа. Потребители в результате разгерметизации отключены не будут. По данным ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ситуация находится под контролем, угрозы населению нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Екатеринбург, Елена Сычева

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