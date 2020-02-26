Спикер думы Володин попытался объясниться за сексистское высказывание, но стало еще хуже

Спикер екатеринбургской городской думы Игорь Володин, который накануне сделал сексистское заявление относительно женщин, которые служат в полиции, попытался объясниться. Но лучше не стало. «Мужчин стало меньше, работающих в полиции. Женщины постепенно набирают обороты, их становится все больше. Раньше их было до 10%, а сейчас уже 50% и больше работает женщин. И я объясню, почему. Мало того, что зарплата невысокая. Я работал раньше в полиции. У нас работали почти все мужчины. Зарплата была более-менее. А главное, что давали ведомственное жилье. Заводы, которые стояли неплохо на ногах, они выделяли жилье. И, конечно, шли больше мужчины. Сейчас жилье не дают, поэтому мужчины вынуждены искать работу, которая приносит больше дохода и где есть возможность взять ипотеку. А на ту зарплату, которая сейчас выделяется органам внутренних дел, сложно взять ипотеку и еще семью содержать. У нас в патрульно-постовой службе женщин не было вообще – только мужчины. А сейчас в патрульно-постовую службу идут женщины. В плане предупреждения преступности это нормально, а в плане задержания преступников это совсем другое», – сказал РИА «Новости» Володин.

Напомним, вчера в ходе заседания ЕГД председатель Володин заявил, что женщины не так эффективны, как мужчины. «Сейчас не кем комплектовать. Заедьте в юридический институт, я извиняюсь, конечно, но там 50% женщины работают или учатся. И поэтому даже мы говорим о том, что я, конечно, за, чтоб они осваивали мужскую профессию, но когда женщина сотрудница патрульно-постовой службы – ну как она догонит преступника? Сложно. Тем более в юбке. Я все прекрасно понимаю. И поэтому мы говорим, что мужчинам стало неинтересно работать в полиции. Зарплата невысокая, с жильем сложно. Поэтому мы говорим, преступность – это же прямая связь, экономика ухудшается, преступность растет. Конечно, надо предусмотреть какие-то программы, соберемся с администрацией, для той же полиции, чтобы их каким-то образом поддержать, потому что стимула для работы нету», – заявил Володин.

На это заявление отреагировали в Союзе женщин России. «Я считаю, что это совершенно не объективная оценка в отношении женщины. Это обычное отношение мужчин, что женщина – это слабый пол и она не сможет работать в полиции. Это неправильно. Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Есть хорошие полицейские мужчины, есть хорошие полицейские женщины, как и в любой профессии. Поэтому говорить, что женщины не подготовлены, если женщина идет в полицию или в какие-то виды войск, то она обычно подготовлена спортивно. Это не просто так. Если женщина захотела пойти в полицию, то пусть попробует пройти тот отбор, который сегодня осуществляется. Служить не так легко, особенно в окружении мужчин», – сказала радиостанции «Говорит Москва» председатель Союза женщин России и бывший член Совфеда Екатерина Лахова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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