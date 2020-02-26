На Урале закопали в землю 775 кг фруктов и грибов

В Свердловской области уничтожили очередную партию санкционных продуктов. Рейд на нескольких складах плодоовощной базе провели сотрудники Россельхознадзора совместно с ФСБ, таможней и Свердловской транспортной прокуратурой. Ревизоры нашли яблоки, груши, гранаты и шампиньоны без маркировки и сопроводительных документов. Общий вес подозрительных продуктов составил 775 килограммов.

Согласно закону о «продуктовом эмбарго», изъятые грибы и фрукты были раздавлены бульдозером на мусорном полигоне.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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