«Мегфон» первым среди российских операторов запустил 5G

«Мегафон» первым среди российских операторов запустил 5G, правда пока – только в роуминге. Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой этого стандарта смогут протестировать его возможности еще до появления в России.

Как сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», партнером проекта выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги связи в 23 странах. Первой страной, где доступна эта услуга, стала Румыния, но оператор уже ведет переговоры с другими партнерами.

Сейчас абоненты могут регистрироваться в сети 5G и выходить в интернет на новых скоростях по прежним расценкам – таким же, как 3G/4G. Правда, для этого потребуется телефон с поддержкой сети пятого поколения.

«Скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети «Мегафона» работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Специалисты уточняют, что Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

«Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге», – рассказали в пресс-службе «Мегафона».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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