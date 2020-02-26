На Эльмаше в новом жилом районе построят 2 школы и 5 садиков (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга и «УГМК-Застройщик» договорились, как и за чей счет будут обустраивать социальную инфраструктуру в жилом районе «Изумрудный бор» на Эльмаше, рядом с лесопарком «Пышминские Озерки». Здесь появятся две школы на 1 100 и 1 700 мест и пять садиков на 1 241 место.

Как рассказал руководитель девелоперских проектов компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, соцобъекты будут сдаваться практически в то же время, что и дома. Администрация города получит от коммерсантов землю – по 1 га под каждый садик. Один из участков под детский сад на 300 мест уже выделен, финансирование комплексных инженерных изысканий и разработку проекта застройщик взял на себя, администрация города должна начать строительство в следующем году. Школы будут строиться на территории парка «Калиновские разрезы». Земли принадлежат Свердловской области, по словам Мордовина, УГМК за свой счет выкупила 8 га в парке и высадила деревья на 10 га в другой части парка.

Первая школа будет рассчитана на 1 100 мест, в ней разместят гимназию «Арт-этюд». На разработку проекта и инженерных изысканий будет затрачено 16,5 млн рублей. Директор МКУ «Управление капитального строительства г. Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев отметил, что ее муниципалитет планирует возвести к 2023 году.

Еще одна договоренность застройщика и мэрии касается развития лесопарка «Пышминские Озерки». УГМК возьмет территорию в аренду и будет заниматься ее благоустройством, здесь появятся велодорожки, волейбольная площадка, футбольное поле т. д., но это произойдет позже, когда в районе будет построено порядка 5-6 домов. К настоящему же времени сдан и заселен один дом, три находятся на стадии строительства. Всего «Изумрудный бор» будет состоять из 13 кварталов, здесь поселятся 24 тысячи человек, объем жилого фонда – 142 500 кв. м. У жильцов будет собственный бассейн, закрытые от машин дворы и спортплощадка на крыше паркинга.

«Первые этажи всех домов будут отданы под коммерческое размещение – магазины, аптеки, а также пекарни, кафе и фитнес-центр в 4 500 кв. м с бассейном. Стоимость строительства фитнес-центра составит около 240 млн рублей, уже идет заливка чаши бассейна. Перспективным решением стал отказ от строительства подземного паркинга на территории района. Так, в первом квартале мы планируем построить современный 6-этажный надземный паркинг на 300 машиномест, с кафе и магазинами на первом этаже, а также с открытой террасой и спортивной площадкой на крыше», – рассказал Евгений Мордовин.

По его словам, строить подземные паркинги нецелесообразно – это дорого и больше актуально для центра города. Многоуровневая наземная парковка дешевле в строительстве и, как следствие, более доступна для жильцов. Кроме того, запарковаться можно будет вдоль домов с наружной стороны. Мордовин пояснил, что это будет закрытая территория: «Парковка будет платной, для жильцов с весьма символической суммой, около 1 500 рублей в месяц, нерезиденты будут платить коммерческую стоимость, порядка 3-4 тысяч рублей».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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