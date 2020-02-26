На Урале задержали трех мужчин – их подозревают в похищении и убийстве подростка

В Свердловской области задержали трех мужчин, которые обвиняются в убийстве подростка 17 лет назад. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в январе 2003 года. Обвиняемые похитили сына предпринимателя из Нижнего Тагила – они хотели получить за него выкуп.

«Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом на улице Киевской в Нижнем Тагиле, где и собирались держать его. Но вскоре решили убить юношу, опасаясь, что тот может сообщить в правоохранительные органы. Тело вывезли в гаражный кооператив», – отметили в пресс-службе ведомства. По факту убийства в январе 2003 года органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело, но поймать подозреваемых удалось лишь в декабре 2019 года.

Операцию проводили сотрудники уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, помог «детектор лжи». «Среди задержанных тагильчанин Евгений, ранее судимый за грабеж, совершенный в 1999 году. Тогда суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Второй – также тагильчанин Антон, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и приговоренный к одному году исправительных работ. Третий сообщник – Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе, за кражи, грабежи и разбои», – уточнил он. Первых двух на время следствия поместили под стражу, в отношении третьего соучастника эту меру пресечения суд не избрал, т.к. мужчина – инвалид I группы.

Уголовным делом, возбужденным по пунктам «ж» и»к» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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