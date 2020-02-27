Министр инвестиций рассказала о мошеннической схеме с нацпроектами

Глава Министерства инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова рассказала о попытке мошенничества от ее имени. «Злоумышленники реализуют одну и ту же схему: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов, например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот», – рассказала Казакова в своем инстаграме.

По ее словам, с тем же столкнулись ее коллеги в Челябинской области. Чиновница призвала предпринимателей и руководителей предприятий «не поддаваться на подобные провокации». «В случае их возникновения – незамедлительно пишите заявление в правоохранительные органы», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / На Урале задержали трех мужчин – их подозревают в похищении и убийстве подростка. / Народные приметы пообещали затяжные холода на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»