«Серьезная угроза общественной безопасности», – минобраз призвал не пускать детей на концерт Элджея

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области разослало письмо в муниципалитеты и школы региона, в котором содержится рекомендация не пускать детей и подростков на концерты Элджея. В документе сказано, что «серьезной угрозой общественной безопасности продолжает оставаться пропаганда деструктивного поведения, осуществляемая популярными в молодежной среде музыкальными исполнителями». «Это способствует возникновению в обществе терпимого отношения к употреблению психоактивных веществ, а также повышает потребительский спрос на них», – говорится в письме за подписью замглавы минобраза Юрия Зеленова.

«Одним из популярных музыкальных исполнителей, творчество которого содержит произведения, причиняющие вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, содержит признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, является артист, выступающий под артистическим псевдонимом «Элджей». В период с 8 марта по 18 апреля 2020 года концерты вышеуказанного исполнителя запланированы и в Свердловской области. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области просит информировать родительскую общественность о возможных последствиях посещения несовершеннолетними мероприятий с участием указанного исполнителя», – сказано в документе.

Подлинность письма «Новому Дню» подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там уточнили, что документ – часть «планомерной профилактической работы по противодействию общественно опасных явлений, в том числе пропаганде употребления несовершеннолетними алкоголя, табачных изделий и наркотических веществ». «Одним из направлений такой работы является оперативное информирование и родительской общественности, и педагогического сообщества о возможных рисках. Основанием для подобных мер профилактики являются лингвистические исследования, результаты которых свидетельствуют о наличии определенных угроз физическому или нравственному здоровью молодых людей. Если говорить об упомянутом в письме концерте, на недопустимость присутствия на нем несовершеннолетних слушателей указывают и организаторы, маркирующие мероприятие меткой 18+», – сообщили агентству в ДИПе.

Напомним, ранее по сети распространялось письмо, якобы написанное матерью девочки, скончавшейся от передозировки наркотиков после прослушивания песен Элджея. «Алексей, неужели вы как разумный человек не понимаете, что своими песнями взвинчиваете спрос на отраву? Вас слушают миллионы подростков и детей. Они переживают сложный возраст, не доверяют родителям, боятся быть как все и боятся не быть как все, бегут от серости и скуки, а в ваших песнях жизнь яркая, ультрамариновая, радужная, как мыльный пузырь. Вы опаснее, чем маковое поле и колумбийский наркокартель», – говорилось в нем.

Позднее выяснилось, что письмо – подделка, никакой погибшей девочки по имени Оля не существовало, как и ее мамы, – автором фальшивки стал писатель Александр Бессонов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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