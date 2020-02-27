Весной в Серове подорожает проезд в автобусах

С 10 марта в Серовском городском округе повысится плата за проезд в муниципальном общественном транспорте.

Как сообщается на официальном сайте администрации города, причина повышения стоимости проезда – увеличение затрат перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах Серовского городского округа.

В частности, с 23 до 24 рублей за одну поездку подорожает проезд на маршрутах № 1, 1-2-1, 1-10, 1-13, 2, 2-4, 5, 5а, 5б, 5в, 7-2, 11, 11а, 12а, 12д, 102 (до коллективных садов 11 км).

Серов, Елена Владимирова

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