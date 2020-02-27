Попугаев-мигрантов отправили из Кольцово обратно в Таджикистан

Прилетевший из Таджикистана в Екатеринбург пассажир не смог пронести через пограничный пункт аэропорта Кольцово четырех волнистых попугаев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, в пограничном контрольном пункте выяснилось, что попугаи ввезены в Россию с нарушением единых ветеринарных требований. Пассажир привлечен к административной ответственности по ст. 10.6 КоАП «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», санкция по этой статье – от 500 до 1000 рублей.
Волнистые попугаи возвращены на территорию Республики Таджикистан.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 27.02.20
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