Сельчанка спасла жизнь мужа, оттащив от него пьяного собутыльника с ножом

Жительница села Арти спасла мужа, когда на него кинулся агрессивный собутыльник с ножом. Однако мужчина все же получил несколько ножевых ранений, и его обидчик пойдет под суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, поздним вечером 12 ноября 2019 года в частном доме в поселке Арти нетрезвый местный житель 67 лет поссорился со знакомым и напал на него с ножом. Агрессор повалил свою жертву на пол, сел сверху и ударил ножом в лицо не менее 4 раз. Однако жена пострадавшего сумела оттащить напавшего. Ее раненый супруг сумел выбежать из дома и спрятаться во дворе. Тогда гость, продолжая держать в руке нож, стал угрожать уже хозяйке дома. Она в ответ пригрозила ему полицией, после чего он ушел.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска нашли подозреваемого по горячим следам. Тот долго не мог вспомнить, что же на самом деле произошло между ним и его соседом, – так много они выпили. «Не вмешайся в конфликт жена потерпевшего, которая в пиршестве участия не принимала, находясь в соседней комнате, эта история наверняка завершилась бы трагически. Женщина храбро бросилась на выручку супруга, несмотря на то, что злоумышленник с ножом в руках требовал, чтобы она ушла, иначе он и её отправит туда, откуда не возвращаются», – отметил полковник Горелых.

Арти, Елена Владимирова

Арти. Другие новости 27.02.20

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