В Свердловской области определили победителей чемпионата школьной баскетбольной лиги (ВИДЕО)

Накануне в Березовском прошел финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Среди юношей победителями стала команда школы №17 Каменска-Уральского, среди девушек – уже не первый раз победила команда «Сима-ленд» школы №106 Екатеринбурга. Эти две команды в марте будут бороться за победу на соревнованиях Уральского федерального округа.

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» – это соревнования, которые проходят в школах с 2007 года. За 13 лет своего существования чемпионат превратился из регионального проекта во всероссийские игры. В этом году в лиге «КЭС-Баскет» играют 18244 команды из 69 регионов России, а также Монголии и Кригизии. Соревнования проходят сначала на внутришкольном уровне, затем – на городском, районном, региональном. Далее победители выходят на уровень федеральных округов и, наконец, – на всероссийские соревнования. В Свердловской области в сезоне 2019-2020 за звание сильнейших боролись 536 команд из более 1000 школ. И накануне в Березовском прошел финал регионального чемпионата «КЭС-Баскет», в котором приняли участие 8 команд юношей и 8 команд девушек. Победу в итоге одержала команда юношей из школы №17 Каменска-Уральского и команда девушек «Сима-ленд» из школы №106 Екатеринбурга.

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

«Эти ребята в марте отправятся на финал чемпионата Уральского федерального округа и будут бороться за право сыграть в Суперфинале, где будут присутствовать по 20 команд девушек и юношей со всей России », – рассказал генеральный директор школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Дмитрий Самарин. Генеральный спонсор проекта «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – компания «Т Плюс» – старается всячески поддерживать спорт в школах России. Именно баскетбол был выбран для популяризации в рамках проекта, поскольку это вид спорта, которым могут заниматься и мальчики, и девочки. Кроме того, это доступный вид спорта – спортивные залы есть во всех школах, включая деревенские. «Исполнительная дирекция Лиги каждый сезон старается посвятить определенной теме, наполнить его тематическим содержанием. И в этом году слоган сезона – «Поколение, которое помнит!». Тем самым мы напоминаем детям, что Россия – великая страна с богатой историей, которая во все времена славилась талантливыми людьми. В нашем прошлом есть великие открытия и великие победы», – отметил Дмитрий Самарин.

Добавим, что команды-победители Суперфинала на всероссийском уровне станут обладателями главного приза – поездки на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Александр Саливанчук

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