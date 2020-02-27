В центре Екатеринбурга полицейские сняли с трамвая дебошира

В центре Екатеринбурга сегодня днем, около 15:00, трамвай, ехавший по маршруту № 3 по улице Радищева в сторону улицы 8 Марта, был заблокирован автомобилем патрульно-постовой службы. Машина ППС подскочила к путям, отрезав путь для трамвая. Затем в вагон вошли сотрудники полиции в бронежилетах и спустя несколько мгновений вывели из салона мужчину в черном. Его усадили в автомобиль ППС, передает корреспондент «Нового Дня».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству сообщили, что сотрудники полиции отреагировали на сообщение о бесхозном подозрительном предмете. «Поводом для непродолжительной остановки общественного транспорта стала бесхозная сумка. Движение транспорта возобновлено», – сказали «Новому Дню» в ведомстве.

Мужчина, которого задержали сотрудники полиции, во время осмотра трамвая начал вести себя агрессивно, выражался нецензурно. «Полицейские доставили его в отдел, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство», – уточнили в пресс-группе городского управления МВД.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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