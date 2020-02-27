Выдвинут первый кандидат на довыборах в заксобрание

На довыборах в заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу выдвинут первый кандидат. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского отделения «Единой России», президиум регионального политсовета выдвинул победителя праймериз – Петра Соколюка, главу Ивделя с 2000 года.

Кроме того, по данным агентства, 2 марта со своим кандидатом определится ЛДПР.

Другие партии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, пока не уведомляли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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