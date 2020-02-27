Спецоперация в Екатеринбурге: обнаружена мастерская по изготовлению оружия

В Екатеринбурге пресечена деятельность преступной группы, которая незаконно изготавливала и торговала оружием.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, в специальной мастерской гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги. В ходе совместной операции УФСБ и ГУ МВД по Свердловской области у преступной группы были обнаружены и изъяты 17 единиц оружия, в том числе автомат АК-74, пистолет-пулемёт, 17 пистолетов, основные части и комплектующие для огнестрельного оружия, 250 патронов и т.д.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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