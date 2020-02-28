Около ботанического сада стая собак напала на ребенка (ФОТО)

В Ботаническом районе Екатеринбурга, на улице 8 Марта стая собак искусала 12-летнюю девочку.

Как сообщила РИА «Новый День» мама ребенка, это произошло недалеко от ботанического сада УрО РАН и трамвайной остановки «Ботаническая».

«Там была стая из шести собак, они напали сзади, неожиданно, укусили несколько раз за ногу. Собаки – бродячие – несколько крупных и несколько мелких. Дочку сейчас отправили в больницу», – рассказала собеседница агентства.

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