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Пятница, 28 февраля 2020, 10:13 мск

Новости Екатеринбург

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ГИБДД разыскивает автомобилиста, сбившего пожилого мужчину на пешеходном переходе

Фото ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга ищут очевидцев наезда на пешехода на улице Академика Бардина. Авария произошла 26 февраля в 17:15 напротив автобусной остановки «Ясная». Неустановленный автомобиль сбил 59-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Пострадавший обратился в больницу, медики диагностировали у него перелом руки.

Со слов мужчины, он вышел из автобуса на остановке и стал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Почти дойдя до тротуара, он почувствовал удар с правой стороны. Пешеход упал на газон, а сбившая его машина уехала.

Момент наезда могли увидеть другие прохожие, также происшествие могло попасть на видеорегистраторы проезжающих мимо автомобилей. ГИБДД просит всех, кто располагает какой- либо информацией об обстоятельствах этой аварии, просьба, позвонить по телефону: 8 912 298 01 04. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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