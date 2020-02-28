«Уральские авиалинии» подписали спонсорский контракт с ФК «Спартак» (ФОТО, ВИДЕО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала официальным перевозчиком московского футбольного клуба «Спартак». Соглашение рассчитано на 3,5 года – то есть до лета 2023-го. Лицом рекламной кампании выбран герой России, пилот Дамир Юсупов. Он уже выразил желание быть командиром чемпионского рейса красно-белых.

«Уральские авиалинии» и «Спартак»

Подписание контракта состоялось 27 февраля на стадионе «Открытие Арена» в присутствии журналистов. Согласно условиям соглашения, бренд «Уральских авиалиний» будет представлен на рекламных поверхностях во время домашних матчей ФК «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги. Со следующего сезона логотип авиаперевозчика появится на игровой форме футболистов. Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, авиакомпания также рассмотрит возможность брендирования самолетов в клубные цвета «Спартака».

«Уральские авиалинии» – важный стратегический партнер для нашей команды. С 2015 года авиакомпания выполнила более 70% рейсов «Спартака», в том числе и чемпионский рейс Москва – Пермь – Москва в мае 2017 года. В истории клуба мы впервые заключили партнерский контракт с авиакомпанией, и мы надеемся на совместное будущее», – отметил генеральный директор ФК «Спартак» Томас Цорн.

Коммерческий директор столичного клуба Алексей Власов добавил, что вместе с «Уральскими авиалиниями» будет разработана программа лояльности для болельщиков, и анонсировал интересные предложения в будущем.

Сергей Скуратов заявил, что для авиакомпании большая честь быть перевозчиком легендарной футбольной команды. «Искренне надеемся, что наше сотрудничество позволит «Спартаку» вновь стать чемпионом. И тогда чемпионский рейс мы сделаем бесплатно, как подарок», – сообщил гендиректор «Уральских авиалиний».

Командиром знаменательного рейса вполне может стать Дамир Юсупов, который прославился после удачной посадки аэробуса на кукурузное поле. По крайней мере, Сергей Скуратов пообещал решить этот вопрос.

Дамир Юсупов рассказал, что болеет за «Спартак» с конца 80-х. В прошлом году столичный клуб подарил ему пожизненный абонемент на бесплатное посещение матчей команды. Пилот признался, что у него осталась еще одна мечта – лично увидеть победу «Спартака» в финале Лиги чемпионов.

Добавим, сумма спонсорского контракта не раскрывается. Гендиректор авиакомпании сослался на коммерческую тайну, но отметил, что это «разумная цифра».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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