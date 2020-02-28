Михалков отведет нового министра культуры в оперный театр и «Сима-ленд»

В Екатеринбурге ждут нового министра культуры Ольгу Любимову. Она прилетит в сопровождении Никиты Михалкова – Центр театра и кино под его руководством в столице Свердловской области покажет спектакль «Метаморфозы». Любимова станет первым из назначенных министров, посетивших Екатеринбург.

Официально визит министра культуры РФ не подтверждается, однако уже известны некоторые детали ее поездки. Как выяснил корреспондент «Нового Дня», Любимовой покажут театр оперы и балета, сотрудники театра уже начали подготовку к визиту. По словам другого источника, Михалков и Любимова отправятся в «Сима-ленд» к Андрею Симановскому. Отметим, экс-министр культуры Владимир Мединский во время приездов в Екатеринбург регулярно посещал «Сима-ленд».

Ольга Любимова была назначены министром культуры 21 января 2020 года. После этого пользователи нашли ее фото в сети, где на ней была футболка с высказыванием режиссера Николая Коляды: «Кто вы такие, что вам надо, я вас не знаю, идите на...».

Екатеринбург, Елена Иванова

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