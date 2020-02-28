Выбор жилья для военнослужащих в Академическом стал богаче, а процесс – проще

Академический район становится все более привлекательным для военнослужащих, участвующих в программе военной ипотеки.

Как сообщили РИА «Новый День» в АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», в 2019 году этой программой в новом районе воспользовались в два раза больше военнослужащих, чем в 2018-м. Одна из причин этого – широкий ассортимент жилых объектов в Академическом районе. В частности, все жилые площади в новых кварталах Близкий и Преображенский, которые выставлены на продажу, уже аккредитованы Росвоенипотекой и могут быть выкуплены по программе обеспечения жильем военнослужащих. Также важную роль играет высокий уровень комфорта и безопасности района.

Особенно стоит отметить отлаженную застройщиком процедуру, которая позволяет военным сэкономить время и силы и максимально оперативно стать владельцами новых квартир. Для участия в программе военной ипотеки необходимо только зарегистрироваться в накопительно-ипотечной системе (НИС). Ее суть в том, что ежегодно на каждого военнослужащего из федерального бюджета выделяется определенная сумма, которая зачисляется на его именной накопительный счет, открытый в ФГКУ «Росвоенипотека». В дальнейшем эти средства военнослужащий может использовать для покупки жилья как с кредитом, так и без него. После регистрации в системе НИС все организационные вопросы – от получения одобрения банка до подбора квартиры – застройщик берет на себя.

Добавим, что возможности военной ипотеки в Академическом районе расширяются каждый месяц. По этой программе можно приобрести как готовое, так и строящееся жилье со скидкой 5%.

Всего, по данным Росвоенипотеки, на 1 ноября 2019 года более 529 тысяч военнослужащих являются участниками накопительно-ипотечной системы, 240 тысяч уже использовали эту возможность и стали обладателями новых квартир.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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