Ловцы собак рассказали, почему не могут поймать стаю в районе ботанического сада (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня утром на 12-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Все случилось в районе ботанического сада УрО РАН. Школьнице удалось отбиться, но теперь ей придется пройти курс лечения.

Что до самой стаи, которая обитает в районе ботсада, то заявки на ее отлов в комитет по экологии администрации Екатеринбурга уже поступали. Более того, подрядчик мэрии – ЕМУП «Спецавтобаза» – семь раз в феврале выезжал на место, чтобы выловить животных, представляющих угрозу для пешеходов. Но всякий раз животные скрывались на территории стройки. Туда путь для ловцов собак заказан – их не пускают на площадку, руководствуясь правилами техники безопасности.

Как отлавливают собак

Сегодня бригаде специалистов удалось поймать одного пса. С помощью пружинного пистолета в собаку выстрелили дротиком со снотворным. Животное изолировали. «Отловленные собаки под наблюдением ветврачей проходят десятидневный карантин. Их обрабатывают от внутренних и внешних паразитов, вакцинируют, затем стерилизуют. Если собака неагрессивная и не больная, то через 30 дней ее чипируют и выпускают в естественную среду обитания. Если собака агрессивная, ее изолируют», – сказали в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Добавим, что остальных собак из одичавшей стаи тоже поймают и применят к ним те же санкции.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Елена Сычева, Антон Отман

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