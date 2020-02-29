Под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек (ФОТО)

Ночью на дороге между поселками Глубокое и Бобровский влобовую столкнулись две легковушки. Погибли пять человек, еще один находится в тяжелом состоянии. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что авария произошла в 23.15, столкнулись ВАЗ-2112 и «Форд-Фокус».

По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗа ехал со стороны поселка Косулино в сторону деревни Поварня Белоярского района и выехал на встречку, где столкнулся с «Фордом». Все погибшие находились в ВАЗе: кроме водителя скончалась 29-летняя пассажирка, которая ехала спереди и трое мужчин 1992, 1988 и 1986 годов рождения, которые ехали сзади и непристегнутыми. Все они жители Арамили. Тела погибших из машины вырезали сотрудники МЧС. 51-летнего мужчину, который управлял «Фордом», госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место выезжал начальник Управления ГИБДД Свердловской области Алексей Кисляков. Точные подробности и причины ДТП выясняются. В ходе проверки будет также устанавливаться, выпивали ли оба водителя перед тем, как сесть за руль.

Екатеринбург, Елена Иванова

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