Екатеринбурженку приговорили к пожизненному сроку в Швейцарии за причастность к убийству

В Швейцарии вынесен приговор россиянке Елена Пановой за причастность к убийству бывшей жены ее мужа. Она получила пожизненный срок, а ее супруг, признавшийся в преступлении – 16 лет колонии. По версии адвоката, мужчина оговорил жену из ревности. Приговор будет пересмотрен, сообщает Lenta.ru.

Елена Панова переехала из Екатеринбурга в кантон Тичино (Швейцария) в 2015 году вместе с двумя дочерьми к жениху Серджио Джуссани. После свадьбы оказалось, что мужчина в долгах, содержит бывшую жену Монику и их сына. Екатеринбурженка устроилась на низкооплачиваемую работу, муж начал избивать ее и девочек. 19 июля 2016 года Монику нашли мертвой. Официально признали версию суицида, тело кремировали, а через какое-то время Серджио признался Елене, что это он убил бывшую жену – потому что он ее содержал, она не работала и употребляла наркотики и алкоголь.

В марте 2018 года Джуссани в очередной раз избил Елену, она вызвала полицию, в их доме нашли склад оружия. Было возбуждено уголовное дело, Серджио признался в убийстве. А затем ему стало известно о новом мужчине Елены и он дал показания, что именно россиянка спланировала убийство и подстрекала его к совершению преступления. Женщину осудили пожизненно. Но из-за вновь открывшихся обстоятельств дело будет пересмотрено в апелляции.

Как уверяет адвокат, к Елене отнеслись предвзято, так как Джуссани прослужил 20 лет военным и торговал оружием, при этом, как и его бывшая жена, состоял на учете у психиатра и употреблял антидепрессанты. Уголовное дело об оружии, начатое против него, в данный момент закрыто.

Екатеринбург, Елена Иванова

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