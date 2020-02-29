В Екатеринбурге под «Лебединое озеро» начался митинг памяти Немцова

В Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Организаторам не согласовали площадку в центре города, отправив в юго-западный район. Около часа дня от ТЦ «Пароход» началось шествие, в 14-00 в парке Чкалова начался митинг – к его началу организаторы включили «Лебединое озеро». В акциях участвует около сотни человек.

Отметим, памятные мероприятия оппозиционеры проводят с четверга, 27 февраля – на площади Труда устанавливали памятный мемориал с возложением цветов, проводили минуту молчания. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. В июле 2017 года суд приговорил пятерых участников покушения к различным срокам тюремного заключения. Организатор убийства не установлен.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 29.02.20

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