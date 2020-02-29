На уральской трассе грузовик врезался в микроавтобус: два человека погибли (ФОТО)

Сегодня утром на трассе Николо Павловское – Петрокаменское – Алапаевск водитель грузовика устроил смертельное ДТП. Его занесло на встречку, где ехал микроавтобус. Два человека погибли, еще двое, в том числе трехлетний ребенок, в больнице.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 36-летний водитель грузовика «Норт-Бенц» превысил скорость, на трассе у него занесло полуприцеп, который врезался на встречке в микроавтобус «Фиат Дукато». В «Фиате» было 11 человек, они арендовали машину, чтобы съездить из Нижнего Тагила в Туринске на горячие источники. На месте ДТП скончались две пассажирки микроавтобуса 1968 и 1967 годов рождения. Водитель «Фиата» госпитализирован, у него тупая травма живота, перелом левого плеча со смещением, шок 2 степени. В больнице находится также трехлетний ребенок с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Установлено, что водитель грузовика получил права категории СЕ 3 года назад, в момент ДТП он был трезв, за нарушения ПДД привлекался 17 раз.

Екатеринбург, Елена Иванова

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