«Автомобилист» провел открытую тренировку перед первым матчем плей-офф (ФОТО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» в последний день зимы провел открытую тренировку для СМИ. Уже в понедельник, 2 марта, игроки екатеринбургской команды выйдут на лед против новосибирской «Сибири» в первом матче первого круга плей-офф. Первые две игры пройдут в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, вторые – в Новосибирске в ЛДС «Сибирь».

Напомним, что «Автомобилист» по итогам регулярного сезона вышел в плей-офф с четвертой строчки турнирной таблицы, а «Сибирь» – с пятой.

Добавим, что до 20:00 сегодня владельцы абонементов на матчи екатеринбургского клуба могут выкупить свои места на плей-офф в кассах КРК «Уралец», после этого времени все невыкупленные места поступят в свободную продажу. Их можно будет приобрести в том числе и на официальном сайте клуба.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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