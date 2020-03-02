Сотрудника фонда капремонта отправят в колонию за вымогательство и подкуп

В Свердловской области бывшего главного специалиста отдела технического надзора регионального Фонда капитального ремонта Юрия Винокурова приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство и подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установил суд, сотрудник фонда капремонта вымогал деньги у директора фирмы, которая проводила работы в многоквартирных домах. Взамен Винокуров обещал подписать акты выполненных работ. Первым «траншем» представитель ФКР получил 378 тысяч рублей, а затем руководитель компании, у которого Винокуров вымогал деньги, обратился в управление ФСБ России по Свердловской области. Вторую часть денег специалисту фонда капремонта передавали уже в рамках оперативного эксперимента, в итоге Винокурова взяли с поличным при получении 150 тысяч рублей.

«В ходе следствия Винокуров вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме. Первоуральский городской суд Свердловской области назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – уточнили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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